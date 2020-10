Actualidade

As milícias do Rio de Janeiro atuam em parceria com a polícia, políticos e igrejas evangélicas pentecostais, refere um relatório divulgado hoje pela Rede Fluminense de Pesquisas sobre Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos.

Segundo uma nota técnica elaborada pela organização a partir de dados coletados ao longo de quase um ano, os vínculos entre milicianos e instituições legais são uma ameaça ao Estado de Direito e podem afetar as eleições autárquicas, que acontecem no Brasil em novembro.

Os pesquisadores também defenderam que um esforço suprapartidário é necessário para garantir o voto livre e a proteção a candidatos nas eleições dentro do estado do Rio de Janeiro.