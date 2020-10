OE2021

Os apoios de resposta à pandemia de covid-19 abrangeram até ao momento 2,2 milhões de pessoas e 150 mil empresas, com um custo direto de dois mil milhões de euros, disse hoje a ministra do Trabalho, no parlamento.

"Estes apoios extraordinários abrangeram dois milhões e 200 mil pessoas, 150 mil empresas e tiveram dois mil milhões de euros de custos diretos e 500 milhões de custos associados a isenções e reduções de contribuições", afirmou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Ana Mendes Godinho falava na audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação, na generalidade, da proposta do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), que será votado na quarta-feira.