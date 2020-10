Actualidade

O Turismo de Portugal quer aumentar em 50% os empreendimentos turísticos com sistemas de eficiência energética, água e gestão de resíduos até 2023, umas das metas previstas no Plano Turismo + Sustentável 20-23 hoje apresentado.

O Plano Turismo + Sustentável 20-23 foi hoje conhecido, numa sessão pública, que decorreu na sede do Turismo de Portugal, em Lisboa, e contou com a presença da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e da secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa.

Entre as metas a alcançar em 2023 estão "o incremento de 50% de empreendimentos turísticos com sistemas de eficiência energética, água e gestão de resíduos" e a "eliminação de plástico de uso único em 50% de empreendimentos turísticos de quatro e cinco estrelas".