Covid-19

A diretora-geral da Saúde esclareceu hoje que os testes rápidos para deteção do vírus da doença covid-19 devem ser usados em pessoas com sintomas compatíveis, casos de surto e profissionais de saúde com maior risco de exposição.

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) publicou hoje uma norma com a nova estratégia de testes rápidos de antigénio (TRAg) e Graça Freitas, na conferência de imprensa para atualização de informação sobre a pandemia de covid-19 em Portugal, explicou os três contextos em que têm indicação para serem usados à data.

A "principal razão" para utilização de TRAg são "as pessoas sintomáticas, nos primeiros cinco dias de sintomas" compatíveis com covid-19, disse, frisando que teve "o cuidado de dizer pessoas sintomáticas e não pessoas covid-19 positivo, porque só o teste é que dará o diagnóstico".