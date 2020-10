Covid-19

O antigo ministro da Saúde Luís Filipe Pereira defendeu hoje uma "estratégia global" de combate à covid-19, que "não houve até agora", que envolva o uso de "todos os recursos" do país.

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) "tem falta de meios", mas há recursos "no setor social e privado que podem e devem ser envolvidos", disse o antigo ministro (PSD) aos jornalistas após uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Luís Filipe Pereira disse que em relação à pandemia a situação é hoje mais grave do que em março passado e que "se vai tornar ainda mais grave nos tempos próximos", com aumento de pessoas infetadas, com uma situação e "descontrolo" quanto a esses números, e com a resposta dos hospitais a começar a atingir o limite.