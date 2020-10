Actualidade

Os países da União Europeia defenderam hoje maioritariamente um apoio à nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala para o cargo de diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), mas ainda não foi tomada qualquer decisão, segundo fontes citadas pela AFP.

Antiga ministra dos Negócios Estrangeiros e das Finanças da Nigéria, mas também ex-número dois do Banco Mundial, Okonjo-Iweala mantém-se na corrida ao cargo com a sul-coreana Yoo Myung-hee, a primeira mulher do seu país a chefiar o Ministério do Comércio.

Durante uma reunião à porta fechada realizada hoje de manhã, a maior parte dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE) deu a conhecer a sua preferência pela candidata africana, segundo uma fonte europeia. Outros países, que se mostravam mais favoráveis à candidata sul-coreana, acabaram por manifestar a sua disponibilidade para se juntar à maioria.