OE2021

O aumento do valor mínimo do subsídio de desemprego para 504 euros (1,5 Indexante de Apoios Sociais - IAS) vai chegar a 130 mil pessoas, disse hoje a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Ana Mendes Godinho, que está a ser ouvida no parlamento no âmbito da proposta de orçamento da Segurança Social para 2021, elencou as medidas extraordinárias criadas por causa da pandemia que vão manter-se em 2021 e também as medidas "estruturais" contempladas na proposta de orçamento, onde incluiu a subida do limiar mínimo do valor do subsídio de desemprego.

Esta majoração do limite mínimo do subsídio de desemprego vai abranger os trabalhadores que recebam, pelo menos, o salário mínimo nacional e chegará, segundo precisou a ministra, a 130 mil pessoas.