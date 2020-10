Covid-19

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) instalou hoje uma tenda militar no exterior do edifício para dar apoio ao serviço de urgência e permitir separar utentes covid-19 dos restantes, revelou fonte daquela entidade.

Em resposta escrita à agência Lusa, o CHVNG/E admitiu que tem "sentido um acréscimo de utentes no serviço de urgência, com número de episódios diários superiores a 400", embora "entre 30 e 40% dos episódios sejam triados com pulseira verde".

Sobre a tenda militar hoje instalada, a mesma fonte apontou que "servirá para apoio ao serviço de urgência, na triagem respiratória, permitindo separar fisicamente os utentes suspeitos de covid-19 dos restantes, sem qualquer sinal de gravidade".