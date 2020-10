Covid-19

O Hospital de Évora anunciou hoje que vai criar uma nova área dedicada a doentes respiratórios (ADR) Covid-19 do Serviço de Urgência Geral, graças a módulos acoplados ao edifício, num investimento de quase 454 mil euros.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) revelou que o início destas obras está previsto para quinta-feira e que a nova ADR "entrará em funcionamento até ao final deste ano".

A empreitada, no âmbito do combate à pandemia de covid-19, enquadra-se no projeto ReMoTe - Requalificação e Modernização Tecnológica do HESE, numa proposta de reprogramação aprovada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo em setembro do corrente ano.