Actualidade

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou hoje ter identificado adeptos do Vitória de Guimarães por desrespeito às "regras de distanciamento social", antes do jogo com o Sporting de Braga, para a I Liga portuguesa de futebol.

Em comunicado, a força de segurança adiantou que, no domingo, "vários adeptos" do emblema vimaranense se reuniram no exterior do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e "deflagraram vários artigos pirotécnicos", antes da intervenção policial a "impedir" a prática, numa altura em que é proibida a formação de grupos com mais de cinco pessoas, face à pandemia de covid-19.

"Uma vez que alguns grupos de adeptos não observavam as regras de distanciamento social, juntando-se em grupos de dimensão superior a cinco pessoas, a PSP teve igualmente de abordar diversos cidadãos no sentido de garantir o cumprimento destas normas. A PSP já procedeu ao levantamento de vários autos, pelas situações descritas, no sentido de responsabilizar as pessoas identificadas", lê-se na nota do Comando Distrital de Braga da PSP.