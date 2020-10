Covid-19

O complemento de estabilização pago a trabalhadores que estiveram em 'lay-of' abrangeu 334 mil pessoas e custou 56 milhões de euros, após ter sido alargado a mais situações, disse hoje a ministra do Trabalho, no parlamento.

Os dados foram divulgados pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, na Comissão de Orçamento e Finanças, onde está a ser ouvida no âmbito da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) que será votada na quarta-feira, na generalidade.

Em resposta à deputada do PAN Inês Sousa Real, a ministra disse que "neste momento, ao abrigo do complemento de estabilização foram pagos 56 milhões de euros a 334 mil pessoas, fruto da alteração e correção que permitiu aumentar o número de pessoas abrangidas".