Eleições/Açores

O PS venceu no domingo as legislativas regionais dos Açores, mas, em números absolutos, perdeu 2.573 votos em relação a 2016, enquanto o PSD, o segundo mais votado, cresceu, tendo obtido mais 6.301 votos do que há quatro anos.

Segundo dados oficiais da Direção Regional de Organização e Administração Pública (DROAP), o PS conseguiu 30 mandatos em 2016, com 43.274 votos (46,43%), quando domingo reduziu o número de votos para 40.701 (39,13%), menos 2.573, obtendo 25 mandatos, insuficientes para a maioria absoluta.

O PPD/PSD, a segunda força mais votada nas eleições de domingo, obteve 28.790 votos (30,89%) em 2016 e 35.091 votos (33,74%) no domingo, mais 6.301 votos, que lhe valeram 21 mandatos, mais três do que nas legislativas regionais anteriores.