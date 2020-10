Actualidade

Os arquitetos Pedro Abranches Vasconcelos e Carlos Machado e Moura venceram, por unanimidade, a 16.ª edição do Prémio Távora, anunciou hoje a Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos (OASRN).

Em comunicado, a OASRN justificou a entrega do prémio à proposta "Estrelas do mar: Fortificações Costeiras de Portugal Continental" por "ser inédita, contribuindo para um conhecimento atualizado e sistemático do património defensivo costeiro, através da utilização do desenho e das novas tecnologias numa uniformização, em termos de apresentação".

Os dois arquitetos vão agora receber uma bolsa de seis mil euros para concretizar o projeto proposto, cujo resultado deverá ser apresentado em outubro do próximo ano.