O treinador do FC Porto disse hoje que o regresso de público ao Dragão "peca por tardio", na véspera de receber 3.750 adeptos na segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões de futebol frente ao Olympiacos.

Sérgio Conceição está satisfeito com o regresso, ainda assim aproveitou para tecer algumas críticas.

"Peca por tardia a entrada de público nos estádios, olhando um bocadinho ao panorama e, nomeadamente, a alguns eventos nos quais tem havido público e, se calhar, de forma não tão segura como num estádio de 50 mil pessoas e irem 3.750", atirou.