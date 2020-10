Covid-19

O Fundo Monetário Internacional (FMI) considerou hoje, na segunda avaliação à ajuda técnica, que as medidas tomadas por Cabo Verde desde a pandemia de Covid-19 foram "desenhadas de forma apropriada e bem direcionadas".

"As medidas desenhadas de forma apropriada e bem direcionadas tiveram como objetivo melhorar o sistema de saúde, conter o contágio comunitário da doença, proteger os mais vulneráveis, dar liquidez ao sistema bancário, facilitar o acesso ao crédito e facilitar as obrigações fiscais", lê-se no comunicado hoje divulgado em Washington.

Na conclusão da segunda revisão do Instrumento de Coordenação de Políticas (PCI, na sigla em inglês), aprovado em julho de 2019, o FMI diz que "a implementação das políticas e reformas durante este período difícil serviu para apoiar a estabilidade macroeconómica, por isso o desempenho ao abrigo do PCI continuou positivo".