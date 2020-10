OE2021

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, admitiu hoje, no parlamento, alargar o novo apoio social extraordinário previsto na proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) aos sócios-gerentes.

Na Comissão de Orçamento e Finanças onde esteve a ser ouvida esta tarde no âmbito da discussão da generalidade do OE2021, Ana Mendes Godinho foi questionada várias vezes pelos deputados sobre se o novo apoio social previsto na proposta orçamental, denominado "apoio extraordinário aos rendimentos dos trabalhadores", abrange os sócios-gerentes.

A governante disse que o apoio previsto para este ano para trabalhadores independentes e sócios-gerentes no âmbito da resposta à crise causada pela covid-19 abrangeu já 30 mil pessoas e admitiu "avaliar" se o novo apoio social previsto para 2021 também vai abranger os sócios-gerentes.