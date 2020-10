OE2021

O novo apoio social previsto na proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) deverá afinal abranger 250 mil pessoas e ter um custo de 633 milhões de euros, disse hoje a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Ana Mendes Godinho falava numa audição no parlamento, na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da discussão na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Em causa está o apoio extraordinário aos rendimentos dos trabalhadores previsto na proposta de OE2021 e que, segundo a ministra, foi entretanto alterado após negociações com os partidos de esquerda.