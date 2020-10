Actualidade

O Benfica venceu hoje o Belenenses SAD, por 2-0, no jogo de encerramento da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, e lidera o campeonato com cinco pontos de avanço sobre os seus rivais.

No estádio da Luz, os 'encarnados' adiantaram-se no marcador logo aos seis minutos, através do suíço Haris Seferovic, com o uruguaio Darwin Núñez, aos 75, a ampliar a vantagem do Benfica, que venceu todos os jogos do campeonato.

Com este triunfo, o Benfica lidera a competição com 15 pontos, mais cinco que FC Porto e Sporting, que tem menos um jogo, enquanto o Belenenses SAD, que não vence há quatro jogos, é 15.º, com cinco.