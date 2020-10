OE2021

O Bloco de Esquerda "não quer nenhuma crise política" e a líder bloquista, Catarina Martins, recusa ter sido intransigente nas negociações orçamentais, comprometendo-se a apresentar na especialidade "nem mais nem menos" daquilo por que tem lutado.

Catarina Martins foi esta noite entrevistada por Miguel Sousa Tavares na TVI, um dia depois do BE ter anunciado o seu voto contra na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), uma posição que o Governo já classificou como "incompreensível".

"Claro que o Bloco de Esquerda não quer nenhuma crise política e o primeiro-ministro já o disse - e eu acompanho-o - que não é o Orçamento que determina se há ou não uma crise política. Precisamos de ter um Orçamento do Estado que seja capaz de responder ao país", assegurou.