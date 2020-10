Covid-19

O Brasil ultrapassou hoje os 5,4 milhões de infetados pelo novo coronavírus (5.409.854) e totaliza 157.397 mortos devido à covid-19, informaram as autoridades de saúde do país.

Desse total, 263 óbitos e 15.726 novos casos foram contabilizados nas últimas 24 horas, momento em que a letalidade da covid-19 no Brasil se encontra fixada em 2,9%.

O Brasil, com 212 milhões de habitantes, é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao ocupar a segunda posição mundial na lista de nações com maior número de mortos e a terceira em relação aos casos de infeção.