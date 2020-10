Actualidade

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, apelidou hoje o futebolista internacional português Bernardo Silva de "ingrato", após as fortes críticas deixadas pelo mesmo ao presidente Luís Filipe Vieira, em que defendeu uma "mudança" nas eleições de quarta-feira.

"Durante muitos anos, nunca quis falar muito sobre a questão Bernardo Silva. Ele também se meteu comigo do ponto de vista treinador e jogador. Comigo tudo bem, agora, com o presidente do clube que o ajudou a crescer, onde dá qualidades muito grandes aos jovens que lhes permite sair para clubes melhores, é uma ingratidão muito grande. Há muitos defeitos, mas o pior que se pode ter é ser ingrato", expressou.

Em conferência de imprensa após a partida com o Belenenses SAD (vitória do Benfica por 2-0), Jorge Jesus explicou a sua versão da saída de Bernardo Silva para os franceses do Mónaco, em 2014/15, por cerca de 15 milhões de euros, na primeira passagem do técnico pelo clube da Luz.