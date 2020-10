Benfica/Eleições

Três opositores procuram contrariar na quarta-feira o favoritismo de Luís Filipe Vieira ser eleito para o sexto mandato presidencial no Benfica, nas eleições mais concorridas e descentralizadas de sempre do atual líder da I Liga de futebol.

Para tomarem posse como o 34.º líder das 'águias' rumo ao quadriénio 2020-2024, João Noronha Lopes (lista B), Luís Miguel David (C) e Rui Gomes da Silva (D) terão de superar o estatuto duradouro do empresário Luís Filipe Ferreira Vieira (A), que chegou ao poder em 31 de outubro de 2003, com 90,47% dos votos, sucedendo a Manuel Vilarinho.

Empenhado na revitalização do Benfica, após contrariedades desportivas e financeiras sentidas em plena viragem do milénio, o dirigente lisboeta esteve envolvido na edificação do novo Estádio da Luz e do Centro de estágios do Seixal e na conquista de sete campeonatos, três Taças de Portugal, sete Taças da Liga e cinco Supertaças Cândido Oliveira.