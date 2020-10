Actualidade

Pelo menos três pessoas morreram e 23 ficaram feridas esta madrugada durante um ataque com um carro armadilhado a uma base das forças especiais da polícia na província de Khost, no Afeganistão, informaram as autoridades.

"O ataque começou às 05:55 horas locais [01:25 em Lisboa] contra um muro externo da base de uma unidade especial de polícia, e alguns atacantes armados entraram na base e atacaram as forças de segurança", disse o porta-voz do governador da província, Talib Mangal, à agência de notícias espanhola Efe.

Três atacantes terão morrido, segundo a mesma fonte.