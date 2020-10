Actualidade

Mais de um milhão de pessoas estão hoje a ser retiradas das zonas baixas no centro do Vietname, à media que o tufão Molave se aproxima da região, recentemente atingida por várias inundações, noticiou a agência vietnamita.

O Molave deverá atingir terra, na quarta-feira, no sul da costa central do país, com ventos sustentados de 135 quilómetros por hora (km/h), indicou a agência de notícias VNA.

O tufão deixou pelo menos três mortos, 13 desaparecidos e mais de 120 mil deslocados na passagem pelas Filipinas.