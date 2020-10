Actualidade

O grupo bancário espanhol Santander obteve lucros de 3.658 milhões de euros líquidos nos primeiros nove meses do ano, uma diminuição de 40,8% em relação a um ano antes, com os resultados em Portugal a contribuírem com 243 milhões.

Na informação que enviou hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, o grupo explicou que os resultados globais foram influenciados pelas maiores provisões feitas para contrariar o impacto da pandemia de covid-19..

O Santander indica que, em Portugal, o "benefício ordinário" caiu 37%, para 243 milhões de euros, devido ao impacto da covid-19 sobre rendimentos e provisões.