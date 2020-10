Covid-19

Macau perdeu 11.773 trabalhadores não-residentes em setembro de 2020 comparativamente a igual mês do ano passado, indicaram hoje as autoridades.

No final de setembro, o número de trabalhadores não-residentes (TNR), cuja autorização de permanência no território está dependente de um contrato de trabalho válido, era de 181.697, menos 11.773 relativamente ao mesmo mês de 2019, quando tinha 193.470 TNR, de acordo com os dados da Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL).

Em relação ao janeiro do corrente ano, quando o território registava 193.498 TNR, Macau perdeu 11.801, e em comparação com agosto passado, com um total de 182.711 TNR, a DSAL contabilizou menos 1.014.