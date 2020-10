LE

O Benfica e o Sporting de Braga procuram na quinta-feira dar sequência às convincentes estreias na fase de grupos da Liga Europa em futebol e colocarem-se desde já, à segunda jornada, na rota do apuramento.

Com um 'hat-trick' de um inspirado Darwin Núñez, os comandados de Jorge Jesus venceram por 4-2 no reduto do Lech Poznan, a mais 'frágil' equipa do Grupo D, e vão agora 'medir forças' na Luz com o Standard Liège, derrotado em casa pelo Rangers (0-2).

Por seu lado, o 'onze' de Carlos Carvalhal viaja ao reduto do Zorya Luhansk - derrotado por 3-0 no reduto do favorito Leicester -, depois um convincente 3-0 caseiro ao AEK Atenas, teoricamente o seu mais forte opositor na luta pelo segundo lugar do Grupo G.