Actualidade

A Tanzânia vai às urnas esta quarta-feira para uma eleição que se assume como um teste decisivo ao Presidente John Magufuli, apelidado de "Bulldozer", e cujo primeiro mandato foi marcado pela repressão da oposição e das liberdades.

Os eleitores na Tanzânia continental e no arquipélago semiautónomo de Zanzibar preparam-se para eleger o chefe de Estado tanzaniano e os deputados ao Parlamento em Dodoma, após uma intensa campanha eleitoral, marcada por comícios massivos, tanto no campo presidencial quanto no da oposição.

Entre os 15 candidatos, o principal opositor a Magufuli, 60 anos, e ao histórico partido no poder, o Chama Cha Mapinduzi, é Tundu Lissu, 52 anos, líder do Chadema, o maior partido da oposição, que regressou ao país em Julho, após três anos no exílio, e restabelecido de 16 ferimentos de bala recebidos em 2017, no que denunciou como uma tentativa de assassinato por motivos políticos.