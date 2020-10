Actualidade

O Bank Millennium (Polónia) obteve resultados líquidos de 132 milhões de zlótis (29,8 milhões de euros) nos primeiros nove meses de 2020, menos 75% que no mesmo período de 2019, foi hoje anunciado.

Num comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP, que detém 50,1% do capital do Bank Millennium com sede em Varsóvia, Polónia, informou também que os resultados líquidos da entidade no terceiro trimestre foram de 60 milhões de zlótis (13,6 milhões de euros), menos 70% que no mesmo período de 2019.

O BCP sublinha que, excluindo itens não habituais, que entre outros incluem custos de integração e provisões relacionadas com riscos legais e com o impacto esperado da covid-19, o resultado líquido do Bank Millenium atingiu 583 milhões de zlótis (131,8 milhões de euros) nos primeiros nove meses de 2020 e 189 milhões de zlótis (42,8 milhões de euros) no terceiro trimestre, uma redução de 10% nos primeiros nove meses de 2020 e de 7% no terceiro trimestre, em termos homólogos.