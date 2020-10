OE2021

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) vai abster-se "com todo o sentido da responsabilidade" na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), mantendo em aberto a votação final, foi hoje anunciado no parlamento.

O anúncio foi feito pelo deputado José Luís Ferreira, do PEV, numa conferência de imprensa, no parlamento, em que considerou que, apesar de o orçamento estar "longe de dar resposta aos problemas dos pais e dos portugueses", o Governo deu abertura a algumas propostas dos Verdes, nomeadamente quanto à conservação da natureza.

O facto de ajudar a aprovar, pela abstenção, o OE2021, explicou José Luís Ferreira, é também "dar mais uma oportunidade ao PS e ao Governo para terem abertura" para ouras propostas, na especialidade, período que se segue à votação na generalidade e acontece antes da votação final global, em 26 de novembro.