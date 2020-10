Actualidade

O Irão convocou o segundo maior responsável da embaixada francesa em Teerão para protestar contra "a insistência" de Paris em apoiar as caricaturas do profeta Maomé, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano em comunicado.

O encarregado de negócios da embaixada francesa no Irão, Florent Aydalot, foi convocado na segunda-feira "para um protesto contra a insistência das autoridades francesas em apoiar a publicação de caricaturas que insultam o profeta", refere o comunicado.

O ministério iraniano considerou que o "comportamento das autoridades francesas é inaceitável", já que "ofendeu os sentimentos de milhões de muçulmanos na Europa e em todo o mundo" e sublinhou que "qualquer insulto ou falta de respeito para com o profeta do Islão e os valores do Islão são fortemente condenados".