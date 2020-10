Web Summit

A Web Summit, cimeira tecnológica, anunciou hoje que o treinador de futebol português José Mourinho vai ser premiado com "Web Summit Innovation in Sport", durante o evento que decorre 'online' entre 02 e 04 de dezembro.

Em comunicado divulgado, a organização da Web Summit, que é considerada uma das maiores cimeiras tecnológicas do mundo, "anunciou hoje que José Mourinho será premiado com o 'Web Summit Innovation in Sport' durante o evento".

O prémio 'Web Summit Innovation in Sport' "é a marca internacional de excelência na comunidade empresarial desportiva, reconhecendo pessoas e organizações que incorporaram com sucesso tecnologia na busca da excelência", salienta.