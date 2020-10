Actualidade

As autoridades francesas pediram maior vigilância aos seus cidadãos que vivem nos países muçulmanos em que ocorrem campanhas de boicote a produtos franceses e manifestações contra a França devido à polémica sobre as caricaturas do profeta Maomé.

Por esse motivo, entre segunda-feira e hoje, o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês atualizou os alertas para a Tanzânia, Bahrein, Kuwait, Turquia, Indonésia, Bangladesh e Mauritânia.

O ministério explicou que nos últimos dias houve apelos ao boicote a produtos franceses, em particular aos agroalimentares e, de forma mais geral, manifestações contra a França em alguns países de maioria muçulmana.