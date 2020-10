Covid-19

As liturgias de Natal e de Ano Novo do Papa Francisco vão ser celebradas sem a presença de fiéis devido à pandemia Covid-19, tal como aconteceu na Páscoa, segundo a Agência Católica de Notícias (CNA).

De acordo com uma carta enviada pela Secretaria de Estado às embaixadas acreditadas junto do Vaticano, a que a CNA teve acesso, o Papa Francisco celebrará as missas da época do Natal "de forma privada, sem a presença de membros do corpo diplomático".

Os diplomatas junto do Vaticano geralmente participam nas missas papais como convidados especiais.