Actualidade

O projeto de Orçamento espanhol para 2021 prevê um aumento do IRS nos rendimentos mais elevados, tanto do trabalho como do capital, assim como do imposto sobre a riqueza das grandes fortunas, revelou hoje o Governo de esquerda.

A proposta que será aprovada esta tarde em Conselho de Ministros também prevê reduzir as deduções para planos de pensões privados, limitar as isenções de imposto sobre as sociedades para os dividendos e as mais-valias de filiais das grandes empresas e estabelecer um imposto mínimo para as empresas de investimento imobiliário.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez (Partido Socialista), e o vice-presidente Pablo Iglesias (Unidas Podemos, extrema-esquerda) apresentaram esta manhã as linhas principais da proposta de contas do Estado para o ano que vem.