Covid-19

A The Navigator Company anunciou hoje que vai gastar 10 milhões de euros num pacote de benefícios aos colaboradores para os apoiar no "período difícil que a economia atravessa, reconhecendo o esforço comum e o desempenho durante a pandemia".

Num comunicado hoje divulgado, a Navigator refere que "apesar do forte impacto económico que a empresa tem sofrido, a sua robustez financeira e a confiança com que encara o futuro permitem a aplicação desta medida de partilha com os seus 3.200 trabalhadores e respetivas famílias".

O pacote de benefícios, no montante agregado de cerca de 10 milhões de euros, passa pela antecipação do pagamento do subsídio de Natal a todos os seus trabalhadores, das férias não gozadas e das folgas acumuladas a 31 de dezembro de 2019, e ainda de uma gratificação extraordinária, permitindo assim um reforço dos rendimentos e da liquidez dos respetivos agregados familiares.