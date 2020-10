Actualidade

Índia e Estados Unidos elevaram hoje a sua aliança militar, com a assinatura de um acordo para troca de dados de satélite, que permitirá a Nova Deli obter maior precisão no manuseio de mísseis ou drones.

A assinatura do acordo ocorre num período de crescentes tensões entre Índia e China, mas também de deterioração nas relações entre Pequim e Washington.

A assinatura foi feita na terceira ronda das negociações ministeriais Índia - EUA 2 + 2, que contou com a participação do secretário de Estado e do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mike Pompeo e Mark Esper, respetivamente.