Covid-19

O Presidente da República timorense decretou hoje a extensão do estado de emergência devido à covid-19 por mais 30 dias, que decorrem até ao final do próximo dia 03 de dezembro, disseram à Lusa fontes da Presidência.

O decreto, que vai ser agora publicado no Jornal da República, foi assinado por Francisco Guterres Lú-Olo depois do Parlamento Nacional ter aprovado, perante a ausência do maior partido da oposição, a renovação do estado de exceção.

A bancada do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), que contestou a renovação do estado de emergência - pelo sétimo período de 30 dias - esteve ausente no momento da votação.