Actualidade

A Covilhã, no distrito de Castelo Branco registou 301.880 dormidas durante 2019, o que representa um aumento de 54% face a valores de 2013, segundo divulgou a autarquia local, que cita dados do Instituto Nacional de Estatística.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, aquele município liderado por Vítor Pereira salienta o desempenho alcançado, que coloca a Covilhã "numa posição destacada face a várias capitais de distrito como Viseu (245.061 dormidas) Guarda (87.062) e Castelo Branco (90.757).

"A performance positiva da Covilhã está bem patente nestes dois factos: apresenta mais dormidas do que o número total de dormidas registadas pela Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (167.931 mil) e é, a seguir a Évora, o município não localizado no litoral do país que mais turistas atrai", refere a informação.