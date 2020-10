Actualidade

O filme "Listen", da realizadora portuguesa Ana Rocha de Sousa, foi o mais visto no fim de semana de estreia nos cinemas portugueses, com cerca de 9.500 espectadores, segundo dados do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

O filme, que se estreou na passada quinta-feira, foi visto por 9.594 espectadores até domingo, somando cerca de 54.600 euros de receita bruta de bilheteira.

"Listen" é a primeira longa-metragem de ficção de Ana Rocha de Sousa, um drama familiar inspirado em factos reais, sobre uma família portuguesa emigrada em Londres, a quem é retirada a guarda dos filhos, por suspeitas de maus-tratos.