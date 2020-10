Covid-19

A consultora NKC African Economics considerou que nenhuma das agências de notação financeira deverá melhorar o 'rating' de Moçambique nos próximos 12 meses devido às difíceis condições económicas agravadas pela pandemia de covid-19.

"Não esperamos que nenhuma das principais agências de notação financeira vá subir os seus ratings nos próximos 12 meses devido aos elevados riscos económicos e políticos que provavelmente não vão dissipar-se durante este período", escrevem os analistas.

Num comentário à manutenção do rating de Moçambique em CCC+ pela Standard & Poor's (S&P), enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas escrevem que "os principais riscos para o país são uma crise prolongada de covid-19 que afete de forma adversa a procura global pelas matérias-primas de Moçambique, bem como uma possível escalada na violência em Cabo Delgado que dificulte mais investimentos no setor do gás natural liquefeito".