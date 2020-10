Actualidade

Os totais de empréstimos a empresas e famílias atingiram no final de setembro 72.165 e 119.831 milhões de euros, respetivamente, os valores mais altos desde junho de 2018 e novembro de 2015, divulgou hoje o Banco de Portugal.

Segundo as estatísticas do banco central, o 'stock' dos empréstimos concedidos pelos bancos às empresas em setembro (de 72.165 milhões de euros) compara com os 71.731 milhões de euros de agosto e os 69.118 milhões de euros de setembro de 2019.

O crédito malparado nas empresas representava, em setembro, 4,0% do crédito total, mantendo-se inalterado face a agosto e abaixo dos 6,4% de setembro de 2019.