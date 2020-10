Actualidade

O antigo presidente do Governo dos Açores Mota Amaral considerou hoje que o "derrube de um governo minoritário" é "sempre possível a todo o tempo", a propósito dos resultados das eleições regionais do passado domingo.

Num artigo publicado na imprensa regional, intitulado "Cenários pós-eleitorais', o presidente honorário do PSD/Açores salienta que a "dinâmica vitoriosa" que o PSD demonstrou nas eleições deverá "ser preservada e consolidada", "valorizando o diálogo parlamentar" e definindo as "opções do Orçamento".

"O derrube de um governo minoritário ou que perca a maioria parlamentar de apoio é sempre possível a todo o tempo, bem como a realização de eleições antecipadas", escreve João Mota Amaral.