A Assembleia Nacional aprovou hoje, na generalidade, as propostas de alteração ao Código Penal Angolano, por solicitação do Presidente da República de Angola, que pediu o agravamento de algumas penas para os crimes cometidos no exercício de funções públicas.

O documento, aprovado com 176 votos a favor e duas abstenções da Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE), foi apresentado pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, que começou por ler a carta de João Lourenço dirigida ao parlamento a solicitar e justificar o pedido de alteração.

A carta começa por sublinhar que este é o primeiro Código Penal de Angola independente e que, apesar do avanço legislativo significativo comparativamente ao código ainda vigente, ainda não faz face à matéria de resgate de valores da probidade no exercício de funções públicas e do compromisso nacional de prevenção e combate à corrupção a todos os níveis.