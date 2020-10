Actualidade

A tripulação portuguesa sobrevivente do navio Geo Searcher, naufragado há duas semanas no arquipélago de Tristão da Cunha, Atlântico Sul, encontra-se de "boa saúde" na Cidade do Cabo, disse hoje à Lusa um dos sobreviventes.

Os cinco técnicos navais portugueses, e a restante tripulação de 62 elementos, iniciaram hoje um período de quarentena num hotel da Cidade do Cabo, onde aguardam pelos resultados do teste à covid-19 realizado na embarcação de resgate pelas autoridades da saúde à chegada ao porto da capital sul-africana, adiantou Daniel Silva, 48 anos.

O técnico naval português, eletricista de profissão e oriundo da Gafanha da Nazaré, sublinhou à Lusa que os outros quatro técnicos portugueses que o acompanhavam na pesca da lagosta a bordo do Geo Searcher, encontram-se também de "boa saúde" e com a expectativa de serem repatriados para Portugal dentro de duas semanas.