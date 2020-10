Síria

Cerca de 30 combatentes foram mortos hoje em confrontos no deserto central da Síria entre as forças do regime sírio e o grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI), segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Os confrontos acontecem desde o início de outubro no vasto deserto de Badiya, abrangendo as províncias de Homs, Hama, Raqa e Deir Ezzor.

Hoje, os confrontos terrestres e os ataques aéreos realizado pelas forças russas, um aliado do regime sírio, mataram 13 'jihadistas', enquanto entre as forças governamentais morreram 16 combatentes, segundo o OSDH.