Actualidade

O conflito armado no Afeganistão causou 5.939 vítimas civis durante os primeiros nove meses de 2020, 30% menos que no mesmo período do ano anterior e o menor número desde 2012, informou hoje a ONU.

O último relatório trimestral da Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão (UNAMA) documentou 5.939 vítimas civis no total, com 2.117 mortos e 3.822 feridos, entre 01 de janeiro e 30 de setembro deste ano.

"Embora o número de vítimas civis documentado seja o mais baixo dos primeiros nove meses de qualquer ano desde 2012, os danos causados à população civil continuam a ser desmedidos e impactantes", pode ler-se no documento.