Covid-19

Lisboa, 27 out 2020 (Lusa) -- A Rede Expressos anunciou hoje a supressão de toda a atividade de transporte de passageiros entre as 00:00 de sexta-feira e as 06:00 de 03 de novembro, devido à decisão do Governo de limitar a circulação entre concelhos.

"A determinação do Governo de não autorizar a circulação de pessoas entre concelhos, com exceções muito específicas, impede que a Rede Expressos possa realizar a sua operação de uma forma normal", avançou a empresa de transporte público rodoviário, que detém uma frota com autocarros que asseguram a ligação entre as principais cidades e vilas de norte a sul de Portugal continental.

Em comunicado, a Rede Expressos informou que "todos os passageiros que adquiriram antecipadamente os seus bilhetes poderão ser reembolsados ou revalidá-los sem custos", no âmbito do cancelamento de viagens entre as 00:00 de sexta-feira e as 06:00 de 03 de novembro.