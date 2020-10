Actualidade

As associações angolanas de defesa dos direitos humanos Handeka e Mosaiko - Instituto para a Cidadania repudiaram hoje a "excessiva carga policial" numa manifestação em Luanda, no sábado, apontando um "recuo no exercício das liberdades fundamentais".

"Queremos mostrar o nosso veemente repúdio pela forma como se mostrou um recuo ao exercício das liberdades fundamentais, um recuo na prática de repressão de tempos não muito longínquos e de muito má memória a forma como se lida com o cidadão que quer reivindicar um ou mais direitos", afirmou hoje Luaty Beirão, em Luanda.

O também presidente da Associação Cívica Handeka, que apresentava em conferência de imprensa o repúdio de ambas as organizações, disse que o que passou no sábado passado, "independentemente de se assacarem responsabilidade de quem terá lançado a primeira pedra, é inaceitável".