Actualidade

A Biblioteca Nacional celebra os 250 anos de William Wordsworth com um congresso e uma exposição, a inaugurar no mesmo dia, 3 de novembro, em que também é publicado o diário de viagem a Portugal da filha do poeta.

A Biblioteca Nacional de Portugal (BNP) juntou-se ao Centro de Estudos Ingleses de Tradução e Anglo-Portugueses (CETAPS, na sigla em inglês), da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, para organizarem um congresso que assinale o 250.º aniversário do nascimento de William Wordsworth (1770-1850), um dos mais famosos poetas britânicos.

No mesmo dia, será inaugurada uma pequena mostra dedicada às traduções e edições da obra do bardo romântico em Portugal, que vai estar patente durante um mês na Sala de Referência, com entrada gratuita.